„Als wir durch die Lokale gegangen sind, lagen noch Handys und Geldbörsen auf den Tischen, Jacken hängten an den Garderoben, die Leute haben verständlicherweise alles stehen und liegen gelassen und sind davongerannt“, erinnert sich der Beamte. „Die Bilder waren so arg.“ Nach dem Einsatz habe ein Kollege konstatiert: „Wir sind dort hingerannt, wo alle weggerannt sind. Aber man funktioniert einfach in der Situation“, sagte der Polizist. Der Einsatz sei „unwirklich gewesen“, dass in Wien tatsächlich ein Terroranschlag verübt werde, damit habe eigentlich niemand gerechnet.