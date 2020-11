Die erste Nacht des zweiten Lockdowns wurde in ganz Österreich von den schrecklichen Terror-Nachrichten aus Wien überschattet - nicht nur deshalb verschärfte die Polizei auch in Kärnten die Präsenz scharf. Schenkte in der ersten Nacht noch kaum jemand der Neuauflage des Lockdowns zu viel Aufmerksamkeit, hielten sich die Kärntnerinnen und Kärntner in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vorbildlich an die verschärften Corona-Maßnahmen.