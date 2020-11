Salzburg liegt nach der 2:6-Abfuhr in Gruppe A nach drei Partien mit einem Punkt am Tabellenende. Die Bayern stehen mit dem Punktemaximum schon vor dem Aufstieg ins Achtelfinale. Der Zweite Atletico Madrid ist nach einem 1:1 bei Lok Moskau (2 Punkte) allerdings nur drei Punkte von den Salzburgern entfernt. Ihr nächstes Spiel steigt in drei Wochen am 25. November - erneut gegen die Bayern - in München.