Wie konnte es geschehen, dass er zu einem IS-Terroristen wurde? Er - Kujtim F. Die Eltern: angeblich „völlig unauffällige“ Mazedonier. Schon früh waren sie nach Österreich ausgewandert, hatten hier stets fleißig gearbeitet; der Vater als Gärtner, die Mutter als Verkäuferin. Der Sohn wurde in Österreich geboren, am 24. Juni 2000. Er wuchs zunächst in Mödling in Niederösterreich auf. In der Kindheit galt er als „lieber Bub“, der brav lernte und leidenschaftlich Fußball spielte.