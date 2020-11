Nachdem der französische Präsident Emmanuel Macron nach dem brutalen Anschlag in der Wiener Innenstadt bereits am Dienstag sein Mitgefühl ausgesprochen hatte, soll es nun eine Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terrorismus geben. Bundeskanzler Sebastian Kurz telefonierte am Dienstagabend mit Macron, um mit ihm über europäische Initiativen zu sprechen. Der Kanzler bedankte sich auch für den Besuch des französischen Präsidenten in der österreichischen Botschaft in Paris und die Eintragung ins Kondolenzbuch.