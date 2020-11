Ohio gilt als traditioneller Trendstaat bei US-Präsidentenwahlen. Seit Jahrzehnten hat der Industriestaat im Mittleren Westen durchgehend für den landesweit siegreichen Kandidaten gestimmt („As goes Ohio, so goes the nation“). Allerdings zählt Ohio mit 18 Wahlmännern nicht zu den größten Swing States. Trump könnte somit eine Niederlage dort leichter verschmerzen als in seinem Heimatstaat Florida