Jerome Boateng (Bayern-Verteidiger): „Es war das erwartet schwere Spiel heute. Ich denke, dass die Salzburger sehr gut gespielt haben. Wir hatten gute Phasen, aber auch schlechte - gerade in der zweiten Halbzeit. Am Ende haben wir gezeigt, dass wir unbedingt gewinnen wollten und dann verdient am Ende auch in dieser Höhe gewonnen.“