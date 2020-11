Eilig huschten noch ein paar Leute in die Bim, um es rechtzeitig vor dem „Zapfenstreich“ nach Hause zu schaffen. Sonst hatte man an diesem ungewöhnlich lauen November-Abend den Hauptplatz quasi exklusiv. So richtig Betrieb herrschte hier aber schon den ganzen Tag über nicht – die Auswirkungen der Corona-Krise und der Terrorakt in Wien legten sich wie eine Art bleierner Mantel auf die Stimmung der sonst so quirligen Grazer Innenstadt.