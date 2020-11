Eine Riesenexplosion, ein zusammenstürzendes Haus mit einer Bewohnerin (91), die starb - binnen Sekunden sah es im September 2019 im idyllischen St. Jodok am Brenner wie in einem Kriegsgebiet aus. Grund war eine Explosion, weil eine „verirrte“ Bohrung eine Gasleitung beschädigt hatte. Nun stand ein Polier (52) in Innsbruck vor Gericht.