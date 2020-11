Mit Blick auf den IS hatte am Dienstag auch der deutsche Terrorismusexperte Rolf Tophoven gewarnt, die Terrormiliz sei zwar in der öffentlichen Wahrnehmung in Syrien und im Irak geschlagen, „aber in Wirklichkeit ist er (der IS) nicht besiegt“. Der IS habe eine professionelle Medienstrategie und seine Anhänger zuletzt dazu aufgerufen, in ihren Heimatländern zu bleiben und nicht nach Syrien zu kommen. „Die Gewaltideologie des IS ist noch da.“