So etwas macht man nur, wenn man sich trotz übermächtiger Themenlage der Aufmerksamkeit sicher ist. Damit tritt ein, dass der beliebte ehemalige Klagenfurter Bürgermeister Christian Scheider als Spitzenkandidat zu Köfer wechselt. Die FPÖ setzt ja auf Wolfgang Germ, der nunmehrige Wechsel Scheiders zum Team Kärnten ist die nächste Hiobsbotschaft für die zerbröselnde FPÖ. In einem WhatsApp an Parteimitglieder, das der „Krone“ vorliegt, gab Scheider gestern Abend den Austritt aus der FPÖ bekannt und übt harte Kritik an Germ. Seine Abwahl als Vizebürgermeister sei von diesem „gesteuert“ gewesen.