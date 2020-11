Ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land spaltete am 3. November mit einem elektrischen Holzspalter am Anwesen seiner Lebensgefährtin in Laussa Holz. Nachdem er mit dieser Arbeit fertig war, wollte er noch mit einer Motorkettensäge diverse Äste entfernen. Dabei ist der 53-Jährige gegen 13.50 Uhr am feuchten Asphalt bzw. einem am Boden liegenden Holzstück ausgerutscht bzw. gestolpert und verletzte sich im Rückwärtsfallen schwer mit der Kettensäge.