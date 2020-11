Stichwort Corona. Es bedarf keiner großen Erklärungen, warum heuer das sonst so feierliche Event ins Wasser fiel. Aber die Organisatoren rund um Agenturchef Martin Novak steckten nicht den Kopf in den Sand, sondern fanden eine kluge Lösung, wie man die „Top of Styria“-Preise dennoch vergeben konnte. Und so bekamen die Gewinner diesmal die begehrten Felsstücke unseres Hymnenberges einfach persönlich zugestellt. Zudem gratulierten WKO-Präsident Josef Herk und Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl via Videobotschaft.