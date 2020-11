KTM, Husqvarna oder Gasgas – in einem der drei Werksteams will Michael Walkner zukünftig Fuß fassen. Die von Corona gebeutelte Saison samt Absage der WESS-Serie vereitelte heuer die Qualifikation des jungen Hard Enduro-Piloten dafür. Dennoch war es kein verlorenes Jahr, konnte der Gaißauer, seit heuer auf Husqvarna, mit Topplätzen punkten. Die Ränge zwei und vier bei den ersten beiden Rennen brachten die Ex-aequo-Führung in der italienischen Meisterschaft. Und als Gesamtsechster der Romaniacs in Sibiu feierte er gar seine bisher beste Platzierung gegen internationale Weltklasse.