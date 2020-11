Seit mehr als einem Jahr kämpfe ich mit Panikattacken und Ängsten. Es gibt Gründe, warum mir das zuteil wurde und ich weiß, das kann jedem passieren. Deshalb wollte ich das euch allen erzählen: Das ganze begann in Los Angeles. Ich ruhte mich gerade in meinem Haus aus. Ich wusste nicht, was mir passiert war und dachte zuerst an eine Herzattacke. Ich glaubte, irgendwas sei bei mir gesundheitlich nicht okay. Alle ärztlichen Untersuchungen zeigten aber, dass alles normal bei mir war. Nachdem ich das erfahren hatte, begann ich mich mit den mentalen Faktoren auseinanderzusetzen. Diese Arbeit dauert noch heute an.