Etwas modifiziert laufen die Patientenakademie-Webinare unter dem Motto „Vortrag zur Vorsorge“ ab. Experten der Barmherzigen Brüder beraten virtuell, auf welche Vorsorgeuntersuchungen Patienten oder chronisch kranke Personen auch in Zeiten von erhöhtem Infektionsrisiko auf keinen Fall vergessen dürfen. Die Webinare dauern etwa eine halbe Stunde. Im Anschluss wird auf die Möglichkeit hingewiesen, per E-Mail Fragen an den Experten richten zu können. In einem „virtuellen Arztgespräch“ - eine Woche nach dem Vortrag - beantwortet der Arzt die Zuseherfragen online.