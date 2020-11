Cluster in Schulen und Altenheimen

Die bekannten Cluster im BRG Rorbach steigt mit insgesamt 55 betroffenen Schülern und 11 Lehrkräften und sechs Mitarbeitern leicht an. Im Gymnasium Bad Ischl sind derzeit 50 Schüler und drei Lehrer betroffen und auch der Cluster BRG Michaelerplatz in Steyr ist auf 52 Schüler und drei Lehrer angewachsen. In den Senioren- und Pflegeheimen sind in Oberösterreich 224 Mitarbeiter und 278 Bewohner von 56 Standorten Covid-19-positiv.