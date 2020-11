Der Flügelstürmer wurde 2009 im NHL-Draft in Runde eins als Nummer 25 von den Boston Bruins ausgewählt, hat in der NHL auch für Colorado und St. Louis gespielt. Nach Stationen in Deutschland, der russischen KHL und der Schweiz heuert Jordan Caron jetzt bei den Villachern an. „Mit 1,90 Metern Größe und 96 Kilo ist er ein durchsetzungsstarker Stürmer, der sich bereits in der besten Liga der Welt bewiesen hat“, betont VSV-Sportvorstand Gerald Rauchenwald. „Er wird uns mit seiner Präsenz helfen und weiß, wo das Tor steht.“ Der Vertrag läuft bis zum Ende der aktuellen Saison.