Im heurigen Sommer lagen die Temperaturen bei der Messstation in Wachtberg bei Steyr jeweils über dem langjährigen Mittel: Im Juni gab’s ein Plus von 0,6, im Juli von 0,7 und im August von 1,3 Grad. „Wissenschaftliche Studien besagen, dass es bei einer zu erwartenden Erwärmung um 2 Grad in Ballungszentren einen Temperaturanstieg bis zu 10 Grad geben wird“, so Kurt Prack, Vorsitzender des Steyrer Umweltausschusses.