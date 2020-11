„Es gibt nur eine akzeptable Anzahl an Verkehrstoten - und die ist null. Diesem Ziel gilt es so nahe wie möglich zu kommen. Ein Vorbild bei der Verkehrssicherheitsarbeit ist die Schweiz“, meint Gratzer. Während in der Schweiz im gesamten Vorjahr 187 Menschen bei Verkehrsunfällen getötet wurden, waren es in Österreich allein heuer in den ersten zehn Monaten 292 Tote. „In der Schweiz sind unter anderem die Tempolimits niedriger als in Österreich. Beim Überschreiten von Tempolimits gibt es in der Schweiz de facto Null-Toleranz und die Strafen für Raser sind deutlich höher“, macht der VCÖ deutlich.