Durch Kneipp’sche Güsse ist es möglich, die körperliche Flexibilität zwischen warm und kalt gezielt zu trainieren. Das härtet ab. Auch Bewegung, möglichst an der frischen Luft, unterstützt den Organismus. Denn wer sich den ganzen Tag über in geschlossenen Räumen aufhält, verwehrt dem Körper die Möglichkeit, sich an verschiedene Wetterverhältnisse zu gewöhnen. Täglich 20 Minuten im Freien reichen aus. Achten Sie ebenso auf einen harmonischen Wechsel zwischen Aktivitäts- und Ruhephasen. Verspannungen verstärken die Beschwerden. Hilfreich sind zum Beispiel Meditation, oder progressive Muskelentspannung.