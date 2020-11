„In Helsinki habe ich einfach Rock’n’Roll gemacht, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Die Gitarre dominierte, Drums dazu, fertig. Wie in den alten Tagen. Paris war elegant, dort haben wir akribisch an den Songs gearbeitet. Als Corona kam, bin ich so schnell wie möglich heim zu meiner Familie nach Vancouver. Michael Leonhart schickt mir die zwei New-York-Songs und fragte mich, ob ich ein Teil seines Albums sein wolle. Mir gefielen sie aber so gut, dass ich die Songs selber haben wollte, also teilten wir sie schlussendlich“, lacht das wandelnde Musiklexikon, „plötzlich ergab alles einen Sinn und das Album stand. Dass sich all das auch noch unter diesen schwierigen Bestimmungen entwickeln konnte, hatte fast schon etwas Magisches.“ Einen eigentlich fragilen Song wie „The Whirlwind“ so rau und ursprünglich wie in Helsinki aufzunehmen, bezeichnet Costello launig als „mit einem Tablett voller Gläser durch den Boxring tänzeln“. Die musikalische Nostalgie zu seinen eigenen Frühwerken ist auf „Hey Clockface“ jederzeit zu hören. Was dem Album trotz aller Leidenschaft am Ende doch fehlt, ist eine stringente Linie.