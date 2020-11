Verfasst wurde der an Bürgermeister Reinhard Deutsch (JES) gerichtete Brief offenbar von zwei Unternehmern, welche an der Errichtung des Bauhofes beteiligt waren. Sie behaupten, dass sich die „Ausraster“ von Feitl in den vergangenen Monaten und Jahren häufen würden. Unter anderem ist von „Schreiduellen“ und Beschimpfungen die Rede. Sie selbst seien von Feitl gedrängt worden, den Sportverein zu sponsern, um weitere Aufträge in Aussicht gestellt zu bekommen. Daher fordere man den Rücktritt des Stadtvize, ansonsten werde man an die Öffentlichkeit gehen, heißt es.