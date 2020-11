„Die fortschreitende Digitalisierung dank steigendem Datenverkehr, Internet der Dinge und verstärkter Konnektivität erhöht die Anforderungen an die digitale Infrastruktur und deren Endgeräte massiv“, betont Chef Andreas Gerstenmayer. Davon profitiert der Leiterplatten-Spezialist auch in der Krise stark. Dazu kommt, dass sich auch im zuletzt gebeutelten Automobilmarkt eine Bodenbildung abzeichne. Die Auslastung in den Werken hat sich dadurch ebenfalls positiv entwickelt. Insbesondere in Chongqing (Cina) ist die Nachfrage groß, ein Kapazitätsausbau um 65.000 Quadratmeter Produktionsfläche im Gange. Inklusive Instandhaltung investiert AT&S im aktuellen Geschäftsjahr rund 520 Millionen €.