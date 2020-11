Es sind viele verschiedene Faktoren, anhand derer die Experten die aktuelle Corona-Lage Tag für Tag neu einschätzen. Gemeinsam haben sie alle, dass sie in Niederösterreich derzeit ein beängstigendes Niveau erreicht haben. Einen neuen Höchststand erreicht hat so etwa auch die Positiv-Rate der behördlich angeordneten Testungen. Insgesamt 3639 von 21.132, und somit 17,2 Prozent aller Checks in den vergangenen sieben Tagen, wiesen das Virus auf – Tendenz steigend!