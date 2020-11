Nach der Öffnung der ersten Wahllokale für die Präsidentenwahl im Osten der USA haben sich vor einigen Wahllokalen lange Schlangen gebildet. Nachdem in zwei winzigen Orten bereits um Mitternacht (Ortszeit) abgestimmt worden war, machten im Osten nun auch die Wahllokale in größeren Städten und Kommunen auf. Um 6 Uhr Ortszeit (12 Uhr MEZ) öffneten sie zum Beispiel in New York, New Jersey und Connecticut.