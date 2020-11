Auf der Pöttinger-Baustelle in St. Georgen bei Grieskirchen geht richtig was weiter: Nur fünf Kilometer von der Zentrale des Landmaschinen-Spezialisten entfernt entsteht das vierte Werk des Familienunternehmens, für das man lange gekämpft hatte. Erst Ende April war der Spatenstich erfolgt, mittlerweile nimmt die Montagehalle, die eine Fläche von 6300 Quadratmetern haben wird, schon Formen an.