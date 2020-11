Noch bis Ende November sind Klettersteigtouren hier in Talnähe möglich. “Die Tickets dafür gibt es im Tourismusbüro in Lienz.„ Und schon klettern wir durch die Felswand. “Super!„ Lucia ist begeistert, und ihre Schwester Helena steht ihr um nichts nach. “Ein tolles Kletterangebot", stellt auch Bergführer Günter fest, der mit seiner Familie in St. Jakob im Defereggental das Intersport-Geschäft Troger mit Skiverleih betreibt und Appartements vermietet.