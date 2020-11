Wie er noch in der Nacht gegenüber „rtl.de“ berichtete, versteckte er sich mit seiner Begleitung im Hinterzimmer eines Lokales: „Die Polizei sagt, wir sollen die Lokale nicht verlassen. Wir sind in einem Lokal in einem Hinterzimmer. Auf der Straße vorne ist es finster, sodass kein Terrorist auf die Idee kommt, dass da noch was los ist.“ Die Terroristen seien alle weiß gekleidet, fügte er hinzu.