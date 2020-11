Vor allem ältere Patienten fühlen sich derzeit in den zahlreichen Krankentransporten von Privaten und Rettungsorganisationen nicht mehr ganz so sicher. Zu oft gab es zwischen Enns und Leitha schon Beschwerden über Patienten ohne Schutzmasken oder nur schlechte Schutzausrüstung und auch Patienten, die sich als Corona-Verdachtsfälle an Bord befunden haben. Für eine Pensionistin aus dem Bezirk Mistelbach steht jedenfalls fest, dass sie sich in einem Krankenwagen angesteckt hat.