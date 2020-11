Schauplatz der Attacke war der Kreuzungsbereich der Praterstraße mit der Kremser Landstraße in der niederösterreichischen Landeshauptstadt. Das Opfer suchte der Polizei zufolge noch selbst das Universitätsklinikum St. Pölten auf und wurde notfallmedizinisch versorgt. Lebensgefahr bestand nicht. Eine Fahndung nach dem Messerstecher verlief vorerst erfolglos. Ausdrücklich betont wurde am Dienstag, dass eine Verbindung zum am Montagabend verübten Anschlag in Wien ausgeschlossen werde.