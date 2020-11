Die Vorfälle ereigneten sich am 28. Oktober in den frühen Morgenstunden: Der Täter, ein 30-jähriger kroatischer Staatsbürger, versuchte in eine Wohnung im Pongau einzubrechen. Als er an der Wohnungstür scheiterte, warf der Mann ein Holzscheit durch ein Fenster. Anschließend flüchtete er.