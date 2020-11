Videos verbreiteten sich in sozialen Medien

Augenzeugen hatten am Montagabend in den sozialen Medien Fotos und Videos des Terrorakts in der Wiener Innenstadt verbreitet. Die Polizei rief die Österreicher auf, derlei Bildmaterial nicht in soziale Medien zu posten und es stattdessen direkt den Ermittlern zur Verfügung zu stellen. Dafür wurde unter upload.bmi.gv.at eine eigene Internetseite eingerichtet.