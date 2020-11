„Weihnachten schon immer zusammen gefeiert“

„Wir hatten immer schon ein Gästezimmer in unseren Häusern füreinander. Til und ich sind nicht perfekt, aber geben unser Bestes, uns gegenseitig zu respektieren. Es läuft super!“, so die Amerikanerin. Ihrem Management zufolge bleibt Schweiger wahrscheinlich mindestens bis zum Jahresende in der norddeutschen Stadt, „weil die Familie ohnehin immer Weihnachten zusammen feiert“.