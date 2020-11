Twitter und Facebook haben erneut Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zur Briefwahl als „irreführend“ eingestuft und mit einem entsprechenden Warnhinweis versehen. Nachdem der Oberste Gerichtshof vergangene Woche entschieden hatte, dass Briefwahlstimmen im umkämpften Bundesstaat Pennsylvania noch bis zu drei Tage nach dem eigentlichen Wahltag gezählt werden dürfen, hatte Trump am Montag in den Netzwerken geschrieben, dass dadurch „zügelloser und unkontrollierter Betrug“ und „Gewalt in den Straßen“ drohten.