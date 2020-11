Der walisische Nationaltrainer Ryan Giggs (46) ist laut britischen Medienberichten wegen des Verdachts auf Körperverletzung festgenommen worden. Wie die Zeitung „Sun“ berichtete, sei der 46-Jährige nach einem Vorfall in seinem Haus am späten Sonntagabend auf einem Polizeiposten einvernommen worden. In einer zitierten Mitteilung der Polizei von Manchester heißt es, eine Frau habe leichte Verletzungen erlitten, aber keine Behandlung benötigt.