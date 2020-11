So wurde in einer Vorabversion eines kommenden Windows-Updates entdeckt, dass der „System“-Bereich aus der Systemsteuerung entfernt wurde. Wer darauf zugreifen will, um Hardware-Infos zu sichten oder den PC-Namen zu ändern, wird automatisch in den neuen Einstellungsbereich umgeleitet. Dort sind die meisten Funktionen, die in der „System“-Rubrik angeboten wurden, ebenfalls zu finden - aber eben nicht alle.