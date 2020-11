Auch Kulturlandesrat betroffen

Landesrat Christopher Drexler hat am Freitag an einem Pressegespräch in der Landesbibliothek teilgenommen, bei dem auch eine der nunmehr positiv getesteten MitarbeiterInnen anwesend war. Dort wurden die Sicherheits- und Hygiene-Vorschriften eingehalten, ausreichend Abstand gehalten und Mund-Nasen-Schutz getragen.