Etwa 500 von ihnen waren dem Bericht nach bis zuletzt in den Filialen der Supermarktkette im Einsatz, um automatisiert Regale auf möglicherweise leere Posten abzuscannen und so sicherzustellen, dass sämtliche Produkte vorrätig sind. Walmart betonte laut Bericht, allerdings auch weiterhin mit neuen Technologien experimentierten zu wollen. So kommen in den mehr als 4700 Supermärkten in den USA auch in Zukunft autonome Bodenwisch-Roboter zum Einsatz.