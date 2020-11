Ausnahmezustand in Wien: Aufgrund der aktuellen Bedrohungslage nach dem Terroranschlag in der Innenstadt bleiben die meisten Bankfilialen in der Stadt geschlossen. Die Apotheken - auch jene, die in der City gelegen sind, bleiben geöffnet, halten aber nach eigenem Ermessen die Türen geschlossen. Zudem bleiben am Dienstag auch einige Einkaufszentren sowie einzelne Geschäfte geschlossen.