In seinem Instagram-Video kündigte Michael Wendler, der aktuell in seiner Wahlheimat Miami ist, an, bald wieder nach Deutschland zurückzukehren. „Vielleicht noch dieses Jahr, sonst im nächsten Jahr.“ „So Gott will“ werde er dann auch wieder Konzerte geben - sofern es dann wieder geht. „Es ist ja schlimm genug, dass ich mich als Schlagersänger um Pandemie-Maßnahmen kümmern muss“, so der Schlagerstar weiter.