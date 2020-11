„Wien ist nicht die Insel der Seligen“

Völlig überraschend sei der Anschlag nicht, meint der Experte. Denn es habe in den vergangenen Jahren diverse Vorfälle gegeben und auch den einen oder anderen vereitelten Anschlag. „Wien ist nicht die Insel der Seligen, wie es von vielen gerne oft gesehen wird“, so Stockhammer. Es habe auch immer wieder Warnungen von ausländischen Nachrichtendiensten gegeben und Österreich habe „eine vergleichsweise recht ausgeprägte islamistische Szene“, sagt er. „Was die Migration ins sogenannte Kalifat also nach Syrien und den Irak betrifft, liegt Österreich an vierter Stelle in Europa.“ Insgesamt 320 Kämpfer seien von Österreich aus nach Syrien und in den Irak gezogen.