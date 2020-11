Tief betroffen hat sich Bundeskanzler Sebastian Kurz über den Terroranschlag in Wien gezeigt. Für ihn sei es eine „dunkle Stunde für die Republik“. Klar sei aber auch, dass man sich von Terroristen nicht einschüchtern lassen werde. „Wir werden Täter, Hintermänner und deren Gleichgesinnte ausforschen, jagen und ihrer gerechten Strafe zuführen“, bekräftigte der Kanzler in einer Rede an die Nation am Dienstagvormittag.