Die holländische Königsfamilie ist mit Österreich sehr verbunden. Jedes Jahr im Februar verbringen Willem-Alexander und Königin Maxima mit ihren Töchtern und der ehemaligen Königin Beatrix ihren Winterurlaub in Vorarlberg. Nach dem Terroranschlag von Wien hat das Königspaar am Dienstag auf Instagram seinem Mitgefühl mit den Opfern und den Menschen in Wien Ausdruck verliehen und die Tat verurteilt.