An öffentlichen Plätzen, Verkehrsknotenpunkten wie Bahnhöfen, in der Salzburger Altstadt sowie vor öffentlichen und religiösen Einrichtungen wie der Synagoge in der Salzburger Innenstadt herrscht erhöhte Polizeipräsenz. Die Beamten sind teils in Zivil und teils in Uniform unterwegs.