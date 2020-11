Teuerstes Modell schnitt am besten ab

Den Testsieg trug am Ende das mit rund 1000 Euro auch teuerste Modell im Testfeld davon, der „Prusa i3 MK3S“ davon. Es sei leicht zu bedienen, drucke besonders exakt und sei als Open-Source-Gerät eine „Besonderheit“: Drittanbieter dürfen demnach Zubehör dafür anbieten. Der Drucker könne zudem seine eigenen Ersatzteile drucken. Außerdem lasse er sich durch Zubehör erweitern, so die Verbraucherschützer in der aktuellen Novemberausgabe der Zeitschrift „test“.