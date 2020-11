Derzeit werden 104 Corona-Infizierte in den Kärntner Krankenhäusern betreut, zehn von ihnen liegen auf Intensivstationen. Von gestern, Montag, auf heute, Dienstag, gab es in unserem Bundesland 234 Neuinfektionen. Aktuell sind also 1392 Personen mit Corona infiziert. Als genesen gelten inzwischen 1893 Personen, 87 mehr als gestern.