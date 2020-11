Bange Momente für Wurz-Bruder und Thiem-Coach

Und er ist nicht der Einzige. Zahlreiche (Ex-)Sportler sind schockiert. „Ich bete für die ganze Stadt und jeden einzelnen - und danke an die Einsatzkräfte, die ihr Bestes geben“, so der ehemalige Formel-1-Pilot Alexander Wurz, dessen Bruder Christoph in einem Restaurant festsaß. Bange Stunden gab es auch für Nicolas Massu, Dominic Thiems Trainer, in einem Lokal in der Hauptstadt.