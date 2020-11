„Keinen Milimeter von unseren Werten abweichen“

„Der Terror irregeleiteter Ideologien“ habe, so LH Kaiser, „davor in vielen anderen Weltmetropolen und nun auch in Wien, der lebenswertesten Stadt der Welt, zugeschlagen.“ Gerade jetzt sei es wichtig, dass alle hier lebenden Menschen noch enger zusammenrücken. Kaiser: „Wir sollten diesem Hass eben nicht mit blinder Wut begegnen, sondern mit entsprechender Ent- und Geschlossenheit den Terroristinnen und Terroristen jedweder Gesinnung und der Welt zeigen, dass wir keinen Millimeter von unseren Werten von unserem offenen, herzlichen, solidarischen, respektvollen Miteinander und Lebensgefühl abweichen.“