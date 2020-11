Der Strafstoß in Minute 60 sorgte für erhitzte Gemüter. Hoffenheims Robert Skov schubste Unions Sebastian Griesbeck im Strafraum. Die Folge: ein Elfer und eine Rote Karte für Skov. „Schauen Sie sich mal den Griesbeck an, der ist 1,90 Meter groß und hat sicher 85 Kilo. Dann kommt eine Berührung auf der Schulter und der fliegt. Da sage ich, okay, Elfmeter, kann man geben. Aber wenn das eine Rote Karte ist, dann gibt es ja nur noch Rote Karten“, so Grillitsch über die Szene bei DAZN